Lauren Sanchez Kris Jenner e gli altri partecipanti all’asta per la prima Birkin di Jane Birkin

Non si può avere tutto, direbbe qualcuno. La lista dei potenziali acquirenti della prima Birkin di Jane Birkin comprende nomi ben noti del jet set e dello star system hollywoodiano. Tra questi anche il nome di Lauren Sanchez, la nuova signora Bezos, che non è riuscita ad aggiudicarsi la borsa piĂą famosa e chiacchierata del momento. Ad averla vinta è stato, infatti, un misterioso collezionista giapponese, che ha sottratto da sotto al naso un pezzo dal valore storico unico. In quei 13 minuti, neanche la signora Bezos, fresca di nozze e agguerrita come non mai, ha avuto la meglio sugli altri potenziali acquirenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lauren Sanchez, Kris Jenner e gli altri partecipanti all’asta per la prima Birkin di Jane Birkin

