Meta Catania | confermato Bocão per la stagione 2025 2026

La Meta Catania Bricocity riparte con un’altra certezza: Wesley Porfirio Machado Bocão sarà ancora rossazzurro anche nella stagione 20252026. Il difensore brasiliano, classe 1989, rappresenta uno dei pilastri del club etneo e, con questa conferma, si appresta a vivere la sua quarta stagione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Calcio a 5, Napoli-Meta Catania è il piatto forte dell’ultima giornata di stagione regolare - L’ultimo turno della regular season della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è in rampa di lancio. Tutte e 8 le partite in agenda, in contemporanea: domenica 18 maggio alle ore 20.

