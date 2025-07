Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerd√¨ notte da un camping di Latte, a Ventimiglia √® stato trovato vivo: era in un casolare della zona ed √® in buone condizioni di salute. Portato¬† a braccia dai soccorritori, dopo il ritrovamento, √® stato accolto dall'applauso di una piccola folla che si era radunata nella piazzetta di Latte in attesa di notizie.¬† Il bambino di 5 anni √® stato ritrovato nella zona collinare sopra il supermercato Conad di Latte, non lontano da dove si era perso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione da parte dei sanitari, ma come detto sarebbe in buona salute. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ventimiglia, trovato vivo il bimbo scomparso: era in un casolare, sta bene