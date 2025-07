Basta risse tra ex alleati Serve il dialogo sulla sicurezza

Tolentino (Macerata)¬†12 luglio 2025 ‚Äď ¬ęNo a polemiche e strumentalizzazioni¬Ľ. √ą l‚Äôappello del coordinatore di Civico 22 Paolo Dignani, alla luce degli ultimi fatti di cronaca accaduti a Tolentino e dei successivi¬†attriti tra maggioranza e minoranza. ¬ęIn queste ultime settimane, i gravi eventi che hanno turbato l'ordine pubblico in citt√† hanno sollevato un dibattito acceso e polarizzato ‚Äď afferma ‚Äď. Siamo di fronte a una situazione che, purtroppo, √® stata sfruttata a fini propagandistici da una parte della politica tolentinate, ma noi di Civico 22 riteniamo che questo non sia il tempo per le polemiche, non sia il tempo per le strumentalizzazioni politiche e per istituire sommari quanto inutili processi di piazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - ¬ęBasta risse tra ex alleati. Serve il dialogo sulla sicurezza¬Ľ

