Aleandro Rosi in ESCLUSIVA | Gasperini l’uomo giusto Totti in società? Sarebbe un sogno Scudetto? Napoli favorito Roma può essere la sorpresa

Rosi ai tempi della Roma Aleandro Rosi non ha bisogno di presentazioni per chi conosce Roma e il suo calcio. Romano, romanista, cresciuto con Totti e De Rossi, lanciato da Luciano Spalletti, Rosi oggi osserva la Roma con occhi lucidi, passionali e critici. In questa intervista esclusiva rilasciata alla nostra redazione, l’ex difensore giallorosso racconta senza filtri cosa pensa del nuovo ciclo targato Gian Piero Gasperini, delle mosse di calciomercato della Roma, del ruolo di Claudio Ranieri, e del sogno mai sopito di rivedere Francesco Totti in societĂ . Inoltre c’è spazio anche per temi profondi: il futuro della Nazionale italiana, dopo l’esonero di Spalletti e l’insediamento di Gattuso, il ricordo dell’esperienza con Luis Enrique ed il suo personale progetto: diventare allenatore, per trasmettere quei valori che il calcio moderno ha smarrito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Aleandro Rosi in ESCLUSIVA: “Gasperini, l’uomo giusto. Totti in societĂ ? Sarebbe un sogno. Scudetto? Napoli favorito, Roma può essere la sorpresa”

Rosi: “Gasperini tosto ma giusto per la Roma, non guarda in faccia nessuno” - Una Roma che avrà il suo bel da fare anche in questo lungo e caldo luglio, con obiettivi diversi rispetto ad un giugno dedicato alla composizione dell’organigramma sportivo della prossima stagione, con Gasperini, Ranieri e Massara sul piedistallo, e alle necessarie cessione per far quadrare i conti con la UEFA.

