Juve Pavan | La Fiorentina chi ha rifilato solo pacchi ora Dodò una follia Gli ha costruito il Viola Park finanziando…

Il giornalista juventino Massimo Pavan, sul suo canale YouTube "Tastiera Velenosa" ha criticato il comportamento del club bianconero, reo secondo lui di comprare ogni volta giocatori della Fiorentina a cifre alte (tanto da finanziargli secondo lui il "Viola Park"), per poi rivelarsi dei flop, considerando anche l'ingaggio percepito.

Pavan: Juve fuori dalla crisi? Aspettiamo la Fiorentina prima di parlare.

