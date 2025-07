Terrore sulla A2 auto a Gpl va a fuoco | famiglia salvata dai pompieri il bimbo | Ti voglio bene

Drammatico episodio nei pressi di Petina, Salerno. Attimi di puro terrore si sono vissuti nella mattinata di ieri, sabato 12 luglio lungo l' Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Petina, in provincia di Salerno. Un' automobile alimentata a GPL ha improvvisamente preso fuoco mentre procedeva in direzione Sud, mettendo in serio pericolo la vita di un'intera famiglia a bordo. Il pronto intervento dei vigili del fuoco. A bordo del veicolo si trovavano padre, madre e un bambino piccolo, tutti miracolosamente salvati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Bruno Mangieri.

