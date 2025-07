Calciomercato Inter non è ancora terminata la telenovela tra Stankovic ed il Bruges | le ultime sulla trattativa

Calciomercato Inter, si continua a trattare con il Bruges per la cessione di Aleksandar Stankovic! Le ultime. Uno dei nomi più caldi del mercato nerazzurro in uscita è senza dubbio Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 figlio dell’ex leggenda della Serie A Dejan. Dopo una stagione di crescita tra Primavera e apparizioni nel gruppo della prima squadra, il talento serbo è al centro di una trattativa complessa con il Club Bruges, club belga noto per la valorizzazione dei giovani. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, l’affare si è recentemente complicato a causa di un nodo cruciale legato al diritto di recompra. 🔗 Leggi su Internews24.com

