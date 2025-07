Un pezzo di Marte all’asta a New York | è il più grande mai caduto sulla Terra e costa più di un attico a Manhattan

Se avete qualche risparmio da parte e avete una passione esagerata per lo spazio, questa notizia fa per voi. Il 16 luglio 2025, la prestigiosa casa d’aste Sotheby’s di New York metterà in vendita un tesoro spaziale davvero eccezionale: il più grande frammento di Marte mai scoperto sulla Terra. Questo meteorite, catalogato come NWA 16788, pesa oltre 54 libbre (24,67 chilogrammi) e potrebbe essere venduto per una cifra compresa tra 2 e 4 milioni di dollari. La roccia rappresenta un’opportunità unica per comprendere meglio il nostro pianeta vicino rosso e costituisce un vero e proprio archivio di dati scientifici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

