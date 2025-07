Tragedia Arzachena scontro frontale costa la vita a due giovanissimi | un altro è grave

Un bilancio a dir poco drammatico quello registrato dopo il violento incidente sulle strade della Gallura. Oltre alle due vittime di 17 e 18 anni, un sedicenne che viaggiava con loro è in ospedale in gravissime condizioni e due donne in codice rosso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tragedia Arzachena, scontro frontale costa la vita a due giovanissimi: un altro è grave

In questa notizia si parla di: tragedia - arzachena - scontro - frontale

