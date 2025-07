Allerta meteo anche sulla Lombardia | attesi temporali in giornata

Un nucleo perturbato proveniente dalle isole Baleari, nel corso della giornata di domenica, si sposterĂ dai settori tirrenici centro-settentrionali verso il Nordest, determinando una fase di maltempo, in particolare sui settori centro-orientali del Nord e sui settori occidentali delle regioni centrali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitĂ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitĂ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Allerta meteo anche sulla Lombardia: attesi temporali in giornata

