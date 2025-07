Gravissimo incidente stradale vittime giovanissime e feriti | strada chiusa

Due giovani vite spezzate all’improvviso, una terza appesa a un filo. È la tragedia che ha segnato l’alba di sabato 13 luglio, quando un’auto con a bordo tre ragazzi si è scontrata con un Suv in un violento impatto che ha avuto conseguenze devastanti. L’incidente è avvenuto poco prima delle nove del mattino, lungo un tratto di strada dove i tre giovani, tutti di origine marocchina e dipendenti stagionali dello stesso parco divertimenti, viaggiavano diretti al lavoro. >> “Pronti.? Sono di nuovo incinta”. Un anno dopo riecco spuntare il pancione: la famosa attrice lo annuncia così Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, un ragazzo di 18 anni, stava guidando una Ford Fiesta con accanto un amico di 17 anni e un altro coetaneo seduto dietro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

