Il premio Nobel Stiglitz | Trump è un bullo l’Europa non deve cedere

«L’Unione europea, se unita, ha un’economia piĂą forte di quella statunitense. Non deve cedere ai ricatti di Donald Trump ». Il premio Nobel per l’Economia e giĂ capo economista della Banca Mondiale, Joseph Stiglitz, commenta così in un’intervista a La Stampa i dazi del 30% dagli Usa all’Ue. A suo parere dietro alla mossa del presidente americano «non c’è alcun principio economico», è « semplicemente un bullo che usa l’unico strumento di potere che pensa di avere. Se fosse piĂą facile usare il potere militare, probabilmente lo farebbe. Ma ora ha in mano il potere economico». L’Europa «non deve cedere. 🔗 Leggi su Open.online

L’Unione europea, se unita, ha un’economia più forte di quella statunitense. Non deve cedere ai ricatti di Donald Trump». Parla così Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’Economia e già capo economista della Banca Mondiale. https://m.dagospia.com/politica/jo Vai su X

