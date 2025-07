Al Giardino Loris Fortuna arriva Berlinguer - La grande ambizione

Quando una via sembra a tutti impossibile, è necessario fermarsi? Non l’ha fatto Enrico Berlinguer, segretario negli anni '70 del più importante partito comunista del mondo occidentale, con oltre un milione settecentomila iscritti e più di dodici milioni di elettori, uniti dalla grande ambizione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: berlinguer - ambizione - giardino - loris

A condurre la serata Elena Sofia Ricci e Mika, mentre i film che hanno raccolto più nomination sono "Berlinguer - La grande ambizione" e "Parthenope" - Q uesta sera in diretta alle 21.40 su Rai 1 andranno in onda i David di Donatello 2025, 70esima edizione del massimo riconoscimento per il cinema italiano.

Al Troisi di Nonantola Andrea Segre e il suo film "Berlinguer - La grande ambizione" - Nuovo appuntamento con la rassegna Aula 22, mercoledì 7 maggio dalle ore 20.15 presso il Teatro Troisi a Nonantola, dal titolo "Un filo rosso nel tempo: l'attualità del pensiero di Enrico Berlinguer".

Guida TV Sky Cinema e NOW: Berlinguer - La grande ambizione, Lunedi 26 Maggio 2025 - Lunedì 26 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Al Giardino Loris Fortuna arriva Berlinguer - La grande ambizione; Berlinguer – la grande ambizione; Udine: Cinema all’aperto nel Giardino Loris Fortuna.

Udine: Cinema all’aperto nel Giardino Loris Fortuna - Come l’agente McClane di Bruce Willis, le tradizioni sono dure a morire. Si legge su udine20.it

Berlinguer - La grande ambizione - Film (2024) - MYmovies.it - La grande ambizione tra i tuoi film preferiti Riceverai un avviso quando il film sarà disponibile nella tua città, disponibile in Streaming e Dvd oppure trasmesso in TV. Lo riporta mymovies.it