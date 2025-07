Eletta la nuova miss Adriatico Castel Frentano | è Sofia Deiana studentessa con il sogno della moda

Sogna un futuro nel campo della moda Sofia Deiana, studentessa e¬†nuova reginetta della bellezza proclamata in piazza a Castel Frentano, ieri sera, per il concorso di Miss Adriatico. La vincitrice della tappa √® stata premiata dal sindaco Mario Verratti,¬†dalla ex vincitrice del concorso di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

