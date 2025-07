Si sono concluse nel modo migliore le ricerche¬†avviate per ritrovare¬†Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso lo scorso 11 luglio da un camping della frazione Latte, a Ventimiglia, dove era appena arrivato con la famiglia. Il piccolo √® stato rintracciato questa mattina in una zona collinare sopra a un supermercato e a tre chilometri dal luogo della¬†sparizione e ha potuto riabbracciare la mamma e il pap√†. I genitori, pur rivelando lo spavento,¬†hanno ringraziato tutti i soccorritori che si sono messi in moto in queste ore. Intanto, si cerca di fare chiarezza su cosa possa essere successo nell'arco di tempo trascorso tra l'allontanamento del piccolo dai suoi e il suo ritrovamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Allen si era nascosto in un anfratto. Determinante lo psicologo: "Paura dei rumori"