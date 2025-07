Arzachena tragico incidente | muoiono due giovani di 17 e 18 anni un terzo ragazzo è gravissimo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro frontale tra un SUV e un’utilitaria sulla Costa Smeralda. Due giovani vite spezzate in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 13 luglio, alle porte di Arzachena, in Sardegna. L’impatto si è verificato intorno alle 9,00 su viale Costa Smeralda, arteria molto trafficata in estate. Due veicoli si sono scontrati frontalmente: un SUV con a bordo due turiste tedesche e una Ford Fiesta in cui viaggiavano tre ragazzi di origine marocchina, dipendenti di un parco acquatico locale. Le vittime e i feriti. Il bilancio dell’incidente è drammatico: hanno perso la vita un ragazzo di 18 anni e un diciassettenne. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

