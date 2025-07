persona scomparsa rintracciata a caserta da polizia di stato ed esercito italiano

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Caserta  e l’ Esercito Italiano hanno rintracciato una persona di circa 50 anni, allontanatasi da circa 10 giorni dalla propria abitazione di San Felice a Cancello, e della quale non si avevano notizie. Dopo la segnalazione al numero di emergenza 113 della presenza, nei pressi della stazione ferroviaria di Caserta, di un uomo che sembrava corrispondere alle descrizioni di una persona scomparsa, segnalata anche da un programma televisivo, la Sala Operativa della Questura  ha allertato gli equipaggi in servizio di controllo del territorio. Una pattuglia di militari dell’ Esercito Italiano dell’operazione “Strade Sicure”, durante la perlustrazione del centro cittadino, ha individuato nei pressi di via Roma l’uomo, bloccato grazie all’intervento dei poliziotti della Squadra Volante, presenti in zona per le ricerche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

