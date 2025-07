Dazi Confeuro | Trump provocatorio e irresponsabile Ue difenda suoi agricoltori

Confeuro: “No ai dazi di Trump, colpiti ingiustamente i produttori agricoli europei e italiani”. “ Apprendiamo con grande preoccupazione che anche l’Unione Europea ha ricevuto, in queste ore, la comunicazione ufficiale da parte dell’ex presidente statunitense Donald Trump relativa all’imposizione di dazi del 30% sulle importazioni provenienti dall’UE a partire dal prossimo Primo agosto. Confeuro esprime la propria netta contrarietĂ a questa decisione unilaterale e provocatoria, che rischia di aggravare ulteriormente le tensioni commerciali internazionali, colpendo in primis gli agricoltori e i produttori europei, in particolare quelli italiani”, dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: dazi - confeuro - trump - provocatorio

Dazi, Tiso(Confeuro): “Ok intesa USA-Cina. Ue segua via dialogo a tutela agricoltura” - Sospensione parziale dei dazi tra USA e Cina: Confeuro plaude all’intesa e sollecita l’UE a tutelare l’agricoltura europea.

Dazi, Tiso (Confeuro): “Ok intesa Usa-Cna. Ue segua via dialogo a tutela agricoltura” - “Accogliamo con favore l’intesa raggiunta tra Stati Uniti e Cina al summit di Ginevra sulla sospensione parziale dei dazi: un primo passo importante che dimostra come, anche in materia di commercio globale, la via del dialogo e della diplomazia sia la più utile ed efficace”, sottolinea Andrea.

Dazi, confeuro: troppa bilateralità rischia di minare coesione ue contro trump - “Abbiamo ascoltato con attenzione le recenti dichiarazioni del ministro Lollobrigida in merito al contesto agroalimentare globale, al rapporto con gli Stati Uniti, al tema delle carni americane e alla questione della bresaola.

Dazi, Confeuro: Trump provocatorio e irresponsabile. Ue difenda suoi agricoltori; Gaza, Pace(Pd): “basta silenzio, basta ipocrisie. Meloni condanni guerra”; Tarquinia unita contro l’abbandono dei rifiuti.

Dazi, Tiso (Confeuro): dialogo e confronto con Trump - "Sulla vicenda dei dazi e della crescente tensione commerciale con gli Stati Uniti, è necessario e improcrastinabile ricorrere agli strumenti propri della democrazia: il dialogo e ... Riporta borsaitaliana.it

Blog | Sui dazi Trump sta bluffando? Abbiamo sostanzialmente due ... - La guerra dei dazi di Trump è una follia, ma la sovranista Meloni segue il pifferaio magico Leggi articolo L’opzione Mattarella in definitiva è molto migliore dell’opzione Meloni. Scrive ilfattoquotidiano.it