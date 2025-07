Forze dell' ordine al Ferrara Summer Festival | impiegati 288 operatori alla rassegna

Alla conclusione della rassegna musicale Ferrara Summer Festival, la Questura di Ferrara ha tracciato un resoconto delle attivitĂ svolte, per garantire la sicurezza degli eventi che, per una ventina di giorni, hanno interessato piazza Trento e Trieste e piazza Ariostea, caratterizzate dall'arrivo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: ferrara - summer - festival - rassegna

Ferrara Summer Festival 2025 con Slipknot, Sfera Ebbasta, Tananai - Ferrara Summer Festival torna per la sua 6° edizione con una programmazione ricca e variegata, il calendario completo e i biglietti.

Le leggende dell’heavy metal al 'Summer Festival', a Ferrara l’unica data italiana dei Judas Priest - Mercoledì 2 luglio (e non martedì 1 come da primo annuncio), nell’ambito del 'Ferrara Summer Festival', arrivano sul palco di Piazza Ariostea i Judas Priest, band guidata da Rob Halford e riconosciuta come una pietra miliare dell’heavy metal mondiale.

Il 'Ferrara Summer Festival' apre nel segno del metal con l’unica data italiana degli Slipknot - Dopo le polemiche degli anni scorsi il 'Ferrara Summer Festival' abbandona il Listone e sceglie come location unica Piazza Ariostea.

S.Bernardo è orgogliosamente official water partner del Ferrara Summer Festival, un concentrato di musica, energia e spettacolo che, dal cuore della città , accende l’estate con grandi nomi del panorama italiano e internazionale. I primi concerti hanno già fatto Vai su Facebook

Forze dell'ordine al Ferrara Summer Festival: impiegati 288 operatori alla rassegna; Tananai – Ferrara Summer Festival – 11 luglio 2025; Appuntamenti del weekend, cosa fare a Ferrara e provincia.

Ferrara, è la notte di Tananai. Ultimo concerto del Summer Festival - Ferrara È tutto pronto per l’ultimo, attesissimo concerto del Ferrara Summer Festival 2025: questa sera salirà sul palco di piazza Ariostea Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, protagonista ... Riporta msn.com

Appuntamenti del weekend, cosa fare a Ferrara e provincia - Si apre un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti a Ferrara e provincia. Riporta msn.com