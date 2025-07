Ravezzani su Calciopoli | Forse anche 20 anni dopo mette paura Volevamo far parlare i protagonisti per capire se è fatta giustizia

Ravezzani riprende uno dei discorsi più sensibili del calcio italiano degli ultimi 30 anni! Ecco le sue parole su Calciopoli e sul documentario preparato. Calciopoli è il nome del celebre scandalo che ha colpito il calcio italiano nel 2006, alla vigilia dei Mondiali vinti dagli Azzurri in Germania. Al centro della vicenda c'erano dirigenti di club, arbitri e designatori accusati di aver condizionato il regolare svolgimento delle partite di Serie A attraverso un sistema organizzato di pressioni per influenzare le designazioni arbitrali. Il protagonista principale fu Luciano Moggi, direttore generale della Juventus, accusato di essere il perno di una rete che cercava di favorire il club bianconero attraverso chiamate, rapporti stretti con arbitri e controllo sui media.

