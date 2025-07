Scontro frontale ad Arzachena morti due ragazzi di 17 e 18 anni che stavano andando al lavoro in un parco acquatico

Tragico incidente stradale domenica mattina in Sardegna. Due ragazzi di 17 e 18 anni che stavano andando al lavoro all’ Aquadream, il parco acquatico di Baja Sardinia, a pochi chilometri da Arzachena, si sono scontrati frontalmente con un suv con a bordo due donne. Sono morti entrambi mentre un terzo ragazzo di 16 anni che era con loro sulla Ford Fiesta è stato trasportato in ospedale in elisoccorso ed è in condizioni disperate. In ospedale anche le due donne, che non sono in pericolo di vita. Il parco acquatico dove lavoravano le due giovani vittime è stato chiuso per lutto. Polizia stradale e polizia locale di Arzachena sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare le responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro frontale ad Arzachena, morti due ragazzi di 17 e 18 anni che stavano andando al lavoro in un parco acquatico

