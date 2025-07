Constatazione amichevole | il CID si può compilare anche online Ecco come

Dal 1° luglio è stata introdotta la possibilità di compilare la constatazione amichevole, in caso di incidente stradale, anche in formato digitale. Tuttavia, per chi preferisce carta e penna, resta valida la possibilità di utilizzare il vecchio modulo cartaceo. Quanti di noi, almeno una volta nella vita, si sono trovati di fronte al tristemente noto CID: il modulo di constatazione amichevole da compilare in caso di sinistro stradale tra più veicoli? Molti, sicuramente. Caratterizzato dalle due colonne, una azzurra e una gialla per distinguere visivamente le controparti coinvolte, ha spesso creato difficoltà agli automobilisti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Constatazione amichevole: il CID si può compilare anche online. Ecco come

In questa notizia si parla di: constatazione - amichevole - compilare - ecco

La constatazione amichevole (ex CID) diventa digitale: cosa cambia in caso di incidente stradale - La constatazione amichevole di incidente (CAI, ex CID) si avvia verso la digitalizzazione: il modulo da compilare in caso di sinistro dai conducenti dei veicoli coinvolti è disponibile anche in formato elettronico online, via web e tramite app.

Si fermano per la constatazione amichevole nel Bresciano e vengono travolti da un’auto: 5 feriti, grave una 44enne - Cinque persone sono rimaste ferite nella mattinata del 22 aprile dopo essere state travolte da un'auto nel Bresciano.

Arriva la constatazione amichevole digitale: come funziona e cosa cambia in caso di incidente - Dal modulo blu e giallo alla dichiarazione via smartphone. Il CID, il modello per la constatazione amichevole quando si fa un incidente stradale, arriva in versione elettronica.

Dal 1° luglio in caso di sinistro è possibile compilare il modello di constatazione amichevole digitale: ecco cosa cambia. Vai su Facebook

Auto e flotte: CID digitale da luglio in tutta Italia • Dal 1° luglio in caso di sinistro è possibile compilare il modello di constatazione amichevole digitale: ecco cosa cambia. Vai su X

Constatazione amichevole: il CID si può compilare anche online. Ecco come; La constatazione amichevole cambia ‘aspetto’: ecco la clamorosa novità da conoscere; Constatazione amichevole digitale. Ecco cosa cambia per gli automobilisti dal 1° luglio.

Constatazione amichevole: il CID si può compilare anche online. Ecco come - Ora la constatazione amichevole si compila anche in formato digitale. panorama.it scrive

La constatazione amichevole cambia ‘aspetto’: ecco la clamorosa novità da conoscere - C'è un'importante novità per quanto riguarda la constatazione amichevole. Scrive diregiovani.it