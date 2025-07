Maturità | non fare l’orale è una protesta a metà?

Secondo il professor Schettini alla maturità i giovani dovrebbero fare l'orale e poi rifiutare il voto: sarebbe questa la vera protesta.

Maturità 2025, Burioni insiste: “Voti a caso, esame inutile, si faccia una selezione durante i 5 anni di studio”. E sulle polemiche: “Sono autorizzato a parlare, potrei fare pure il presidente di commissione” - Roberto Burioni torna all'attacco dell'esame di maturità con una critica feroce che non lascia spazio a interpretazioni.

Secondo un'indagine del portale Skuola.net, tra gli studenti che si preparano all'esame di Maturità 2025, solo 1 su 10 non ha mai usato l'AI per fare ricerche o superare verifiche. E molti si stanno già attrezzando per un aiutino anche durante le prove d'esame - S aranno 524.415 gli studenti che mercoledì 18 giugno affronteranno la prima prova scritta dell’esame di Maturità 2025, e che in questi giorni stanno freneticamente ripassando.

«A 38 anni torno a fare la Maturità. Ho scelto di non accontentarmi e dare l'esempio a mia figlia: non è mai tardi per essere ciò che si vuole» - La maturità come riscatto di una vita. Anni fatti di sacrifici e di sogni nel cassetto che vedranno la luce la mattina di mercoledì 18 giugno, esattamente alle 8: quando migliaia.

Ancora uno studente che rifiuta l'esame orale della maturità: protesta contro il sistema dei voti; Gianmaria Favaretto, lo studente che si è rifiutato di sostenere l'orale alla maturità: «Valditara vuole bocciare chi protesta? Così è violento. Sono deluso dagli adulti, a scuola non c'è rispetto»; Maturità, Valditara contro gli studenti: «Muti, non possono farla franca. Anche io rischiai, in due settimane recuperai lo studio di mesi.