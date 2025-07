Twin Peaks Mark Frost esclude un futuro senza David Lynch | La storia si è conclusa

Il co-creatore della serie cult conferma che, dopo la scomparsa di Lynch, non ci sarà una quarta stagione: "Abbiamo chiuso il cerchio". Sembra che il sipario si sia definitivamente chiuso sulla Loggia Nera. Mark Frost, co-autore di Twin Peaks, ha messo fine alle speculazioni sul possibile ritorno della serie dopo la scomparsa di David Lynch, avvenuta lo scorso gennaio. In un'intervista concessa a Empire, Frost ha chiarito che l'universo narrativo di Twin Peaks non proseguirà oltre The Return del 2017. All'inizio dell'anno, c'era ancora una flebile speranza: Frost aveva espresso il bisogno di tempo per elaborare il lutto e valutare se ci fossero margini per proseguire in solitaria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

