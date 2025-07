Assegno unico figli a carico pagamenti dopo metà mese Alla prima mensilità video guida INPS

L'INPS ha realizzato una video guida per i beneficiari che ricevono per la prima volta l'Assegno Unico e Universale. Il video illustra le tempistiche di erogazione e i criteri utilizzati per calcolare l'importo, includendo anche le eventuali maggiorazioni previste in base alla struttura del nucleo familiare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Per i destinatari di primo pagamento di #AssegnoUnico e Universale, è disponibile una video guida che illustra le tempistiche per il pagamento e i criteri per il calcolo dell'importo dell'AUU, comprese le eventuali maggiorazioni a cui i genitori possono avere dir

