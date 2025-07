Rolando Ravello | Ero con Pietro Taricone quando è morto in paracadute Dopo nove anni in analisi

L'attore si racconta in un'intervista al Fatto, ripercorrendo la sua carriera. Tra i momenti più difficili la morte di Pietro Taricone: "Dopo quel giorno non mi lancio più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pietro - taricone - rolando - ravello

Kasia Smutniak visita la scuola fondata con Pietro Taricone in Nepal: “Nel mio cuore da 20 anni” - L'attrice è in viaggio da oltre un mese, è tornata in Nepal: "Mustang è nel mio cuore da oltre 20 anni.

Cosa fa la figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone: la carriera di Sophie lontano dalla tv - Sophie Taricone ama la pittura e la fotografia: sta sviluppando la sua carriera nel mondo dell'arte. Ora è a Parigi dove è stata esposta una sua opera.

“Fiera di te”. Sophie, la figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak: la svolta a soli 20 anni. Cosa fa oggi - La figlia di Kasia Smutniak e del compianto Pietro Taricone è romai cresciuta ed è diventata già una ragazza di successo.

Rolando Ravello: Ero con Pietro Taricone quando è morto in paracadute. Dopo nove anni in analisi; Grande successo per la Pietro Taricone Onlus, raccolti 160mila euro per il Nepal; Pietro Taricone, l'ultimo saluto.

Pietro Taricone funerali: Katia Smutniak assente, le foto - Domenico Procacci, e l’attore Rolando Ravello il quale ha dichiarato: "Tutto il mondo dello spettacolo si è stretto intorno a Pietro in questi due giorni, ... gossip.fanpage.it scrive

Taricone, incidente con il paracadute: volo fatale I funerali in ... - Pietro Taricone è morto nel cuore della notte. Come scrive ilgiornale.it