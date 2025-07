Non sempre le strade del destino trovano la via retta che porta alla logica delle cose. Quello che dovrebbe essere non è sempre quello che è. Stavolta però questa conclusione te la porta in tavola il destino stesso, che a volte ama le simmetrie: i due più forti, i due più giovani, i due più attesi. Alcaraz e Sinner, ancora loro, come a Parigi. Stavolta si gioca su erba, e qui ogni passo lascia un’impronta più leggera della terra rossa, ma forse più eterna. Una finale a Wimbledon (diretta Sky e TV8 dalle 17) ha sempre qualcosa di diverso, ma questa, più di altre, ha dentro il tempo che cambia. Ha la freschezza di due ventenni con l’esuberanza della gioventù e il rispetto dei vecchi campioni; uno ci è già passato, due volte, l’altro ci arriva per la prima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, la "smorzata killer": l'incubo di Jannik Sinner