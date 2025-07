Il tanto discusso adattamento live action del classico Disney del 1937, è arrivato in homevideo grazie a Eagle. L'edizione 4K UHD offre un video fantastico di qualità tale da far dimenticare ogni polemica. Ottimo l'audio e discreti gli extra. Sui giudizi, o forse sui pregiudizi riguardanti Biancaneve, adattamento live action del classico Disney del 1937, hanno pesato soprattutto le tante controversie e le polemiche nate attorno al film, più che la qualità del prodotto stesso. Ecco perché magari in certe classifiche è precipitato tanto nel consenso, ma in maniera decisamente esagerata rispetto ai demeriti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Biancaneve: bando alle polemiche, in 4K il live-action è una vera gioia per gli occhi