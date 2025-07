Abbaiava per la fame e gli veniva dato del liquore per intontirlo e calmarlo. Era questa la dura realtà che viveva quotidianamente il piccolo Paquito. Per fortuna, per il cagnolino, un incontro Bichon maltese di quattro anni, c’è stato un lieto fine. L’animale viveva per le strade di Città del Messico in condizioni pesantissime: era maltrattato e trascurato, oltre a vivere in uno stato di abbandono emotivo e fisico. I suoi lamenti per la fame venivano ‘placati’ dal liquore, che lo sedava più che riempirlo. Qualcuno, però, ha deciso di intervenire. Il piccolo Paquito è stato prelevato dalla triste situazione in cui riversava e trasportato in una struttura per le cure del caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli davano da bere liquore per intontirlo, era in condizioni disperate”: l’odissea del piccolo Paquito, il cane salvato dopo gli abusi e l’abbandono