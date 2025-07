Il tennis di oggi usura meno l’erba di Wimbledon visto com’è ancora verde? El Pais

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner giocheranno oggi la finale del Torneo di Wimbledon, ma mai come adesso il campo del centrale, che in passato si presentava spelacchiato con l’erba assente in alcuni punti come sotto rete ed a fondo campo, sembra in ottime condizioni con il colore verde predominante rispetto al giallo degli ultimi anni. Toni Nadal a El Pais ne dĂ una spiegazione considerando l’evoluzione del gioco. L’erba di Wimbledon è meno spelacchiata. Scrive El Pais: C’è un fatto abbastanza curioso che dimostra come il tennis sia cambiato negli ultimi anni. Mi riferisco allo stato quasi impeccabile dell’erba del Campo Centrale che potrebbe avere una certa influenza sull’esito della finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il tennis di oggi usura meno l’erba di Wimbledon, visto com’è ancora verde? (El Pais)

Hanno rallentato l’erba di Wimbledon, ora sembra il Roland Garros (El Paìs) - Palle grandi, afa, erba diversa: ormai siamo nell'era dell'erba battuta di Clerici. Si legge su ilnapolista.it