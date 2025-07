Cina | tappeti afgani tessuti a mano riscuotono crescente successo in un mercato in espansione

I tappeti afgani tessuti a mano hanno attirato grande attenzione alla nona China-South Asia Expo appena conclusasi. Per gli espositori afgani, l’evento ha offerto un’opportunita’ chiave per rafforzare i legami commerciali con la Cina, un mercato che mostra un interesse crescente per i prodotti afgani. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma635815963581592025-07-13cina-tappeti-afgani-tessuti-a-mano-riscuotono-crescente-successo-in-un-mercato-in-espansione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

