Dopo una breve sosta estiva, l’ex senatore Francesco Bevilacqua rompe il silenzio e torna a esprimersi sui temi della politica. Lo fa con una dichiarazione affidata ai social, in cui chiarisce con fermezza la propria posizione: “Non devo piĂą candidarmi, non devo avere incarichi, non voglio offendere nessuno”, premette. Un messaggio che suona come un appello al confronto civile e alla libertĂ di pensiero, pur fuori da ruoli istituzionali o ambizioni personali. “Vorrei esprimere civilmente le mie idee e magari confrontarmi”, scrive, sottolineando che il legame con la politica – pur senza piĂą velleitĂ di rappresentanza – resta una parte integrante del suo vissuto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Francesco Bevilacqua torna a parlare di politica: “Non mi candido, ma non smetto di confrontarmi”

