Lunga vita alle jelly shoes Le scarpe che ci sono ma non si vedono sono tornate

Colorate o trasparenti, leggere e anche un po’ retrò, con l’avvento dell’estate le jelly shoes sono tornate a fare tendenza, a passo felpato e con tutta la loro controversa estetica vedo-non vedo. E se riesce difficile inquadrarle nell’ottica di calzature protagoniste di stagione, data anche la loro abitudine a passare inosservate – almeno a primo acchito – sottovalutarle sarebbe un grosso errore. Uno enorme, parola di trendsetter. Jelly shoes, tutte le vogliono ma nessuno le vede: le scarpe trasparenti fanno tendenza nell’estate 2025. Abbandonate per decenni, e qualcuno direbbe per fortuna, in fondo al cassetto destinato ai cari – e un po’ meno – ricordi d’infanzia, quando le si indossava in spiaggia o per scorrazzare all’aria aperta, davvero nessuno si sarebbe aspettato per loro una così gloriosa sorte: le cosiddette jelly shoes sono tornate a trionfare ai giorni nostri guarnite di una nuova allure fashion, del tutto inedita, vittime delle geniali menti che rendono i grandi designer d’alta moda ciò che sono. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lunga vita alle jelly shoes. Le scarpe che ci sono ma non si vedono sono tornate

Le scarpe jelly sono tornate anche questa estate 2025 - È ufficiale: le scarpe jelly stanno vivendo una seconda, anzi terza, giovinezza. Chi avrebbe pensato che quei sandali di plastica che indossavamo da bambini, spesso con glitter incorporato e colori fluo, sarebbero diventati oggetto del desiderio fashion più chiacchierato del momento? Erano tornate nel 2024, ed eppure eccoci qui, nel 2025, a parlare di jelly shoes come must-have dell’estate.

"Le jelly shoes quest'anno sono una grande tendenza. Vi ricordate quando negli anni 80 si indossavano le scarpe di gomma per andare sugli scogli? Sono loro!" @fedebandi ? #nonstopnews LIVE Link in Bio Vai su X

Calzature Perrucci. Philippe Bianco · Drop It. È arrivato il momento di dare una svolta ai vostri piedi! Questi sandali sono IL must-have dell’estate 2025: leggeri, stilosi e che ti fanno sentire subito in vacanza! Non sai quale scegliere? Prendi entrambi! #ca Vai su Facebook

