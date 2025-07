Palacios piace in Europa un club già si muove! Primi contatti con il difensore dell’Inter

Palacios potrebbe presto lasciare nuovamente l’Inter. Il giovane difensore argentino, classe 2005, è finito nel mirino di diversi club in Europa, uno in particolare che secondo quanto riportato dal collega argentino German Garcia di TyC Sports, è già pronto a muoversi per provare a ingaggiarlo. CLUB INTERESSATO – Tomas Palacios potrebbe lasciare l’Inter anche questa estate. Su di lui il forte interesse dell’ Olympiakos. A riportarlo è il giornalista argentino German Garcia Grova di TyC Sports, secondo cui l’Inter è aperta alla possibilità di trattare la cessione, valutando con attenzione ogni proposta che dovesse arrivare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Palacios piace in Europa, un club già si muove! Primi contatti con il difensore dell’Inter

L’Inter, in realtà , preferirebbe cedere in via definitiva il calciatore, pagato circa 6 milioni di euro la scorsa estate, ma al momento non si registrano club interessati a questo tipo di soluzione Vai su Facebook

