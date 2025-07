Castel San Giorgio il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo in visita alla vasca Valesana

Tempo di lettura: 2 minuti Il delegato ministeriale e responsabile di tutti i Consorzi di bonifica d’Italia si è complimentato per l’importante opera di ingegneria idraulica finanziata dal Ministero e voluta fortemente dal primo cittadino Paola Lanzara. A fine luglio il sindaco di Castel San Giorgio ed il presidente del Consorzio di Bonifica  Integrale Comprensorio Sarno, l’avv. Rosario D’Angelo, saranno a Roma per definire con il Sottosegretario D’Eramo il finanziamento,per altri 18 milioni di euro, del progetto di realizzazione di una rete irrigua. «Ringrazio il sottosegretario D’Eramo per la grande attenzione che ha voluto riservare al nostro territorio-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara – con il vice sindaco Giustina Galluzzo, delegata all’Agricoltura, ed in sinergia con il Consorzio e con il suo presidente Rosario D’Angelo, particolarmente sensibile alle istanze provenienti dal nostro comune, intendiamo portare avanti un altro importante progetto che mira a rilanciare il comparto agricolo locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castel San Giorgio, il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo in visita alla vasca Valesana

