La Tullum docg presenta Cinema sotto le stelle | Tollo racconta la sua storia millenaria

Un viaggio visivo nella memoria della tradizione vitivinicola tollese: è quanto propone il documentario "Tullum Vinum Est", che sarĂ presentato in anteprima venerdì 25 luglio, nella cantina di Feudo Antico a Tollo. L’appuntamento fa parte dell’iniziativa Cinema sotto le stelle, promossa dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

