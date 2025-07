VIDEO Domenica al Lago | Raffaella Fico incanta i follower

L'ex gieffina si è messa in posa con il Lago sullo sfondo e i suoi fans l'hanno riempita di complimenti. Lei ha scritto una citazione: "Fai che il tuo cuore sia come un lago. Con una superficie calma e silenziosa e una profonditĂ colma di gentilezza". 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Domenica al Lago: Raffaella Fico incanta i follower

