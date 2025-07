E-Prix Berlino | Sébastien Buemi di Envision Racing è il pilota più veloce nelle Fp3

Il senatore della Formula E spicca in una sessione di prove segnata pesantemente dalla pioggia e dalle bandiere rosse. Secondo posto per la McLaren di Taylor Barnard, terzo il leader della classifica piloti Oliver Rowland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Berlino: Sébastien Buemi di Envision Racing è il pilota più veloce nelle Fp3

In questa notizia si parla di: prix - berlino - sébastien - buemi

E-Prix Berlino 2025: le info sul circuito e dove vedere la gara in Tv e in streaming - La capitale della Germania ospiterà il penultimo appuntamento della stagione della Formula E con una doppia gara al Tempelhof Airport Street Circuit in programma il 12 e il 13 luglio.

E-Prix Berlino: svelata la partnership tra Lola Yamaha e Superman - In occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di "Superman" dei DC Studios, le due Lola T001 guidate da Zane Maloney e da Lucas di Grassi scenderanno in pista con i colori iconici del supereroe di Krypton.

E-Prix Berlino: Pascal Wehrlein, Porsche, si aggiudica la prima sessione delle libere - Il pilota tedesco del team Tag Heuer Porsche è il più veloce durante le Fp1 tra i cordoli del Tempelhof Airport Street Circuit.