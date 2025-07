Addio ad Auro cane antidroga dei carabinieri di Nicolosi | era stato decorato per il suo fiuto

È morto a 14 anni Auro, un bellissimo pastore tedesco addestrato e abilitato per la ricerca di stupefacenti, che è stato in servizio per 8 anni al nucleo cinofili dei carabinieri di Nicolosi. Nel corso della sua carriera, il fiuto di Auro ha consentito di ritrovare ingenti quantità di droghe e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

