Scontro frontale in Sardegna morti due ragazzi di 17 e 18 anni

Tragico incidente stradale questa mattina in Sardegna. Intorno alle 9 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in viale Costa Smeralda, all’ingresso di Arzachena, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Una era occupata da tre ragazzi, due 17enni e un 18enne alla guida, tutti di origine marocchina dipendenti di un parco acquatico nella zona, e l’altra da due donne, due amiche tedesche in vacanza in Costa Smeralda. Il tragico bilancio. Tragico il bilancio: sono morti un 18enne e un 17enne, l’altro ragazzo è stato trasportato in ospedale in elisoccorso ed è in condizioni disperate. In ospedale anche le due donne, che non sono in pericolo di vita, e che viaggiavano a bordo del suv che si è scontrato con la Ford Fiesta dei ragazzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scontro frontale in Sardegna, morti due ragazzi di 17 e 18 anni

