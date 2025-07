Via Torino dedicata ad Aldo De Franchis ex direttore dell' Ersu morto due anni fa

La via Torino, traversa di via Roma a pochi passi dalla stazione, √® stata "dedicata" ad Aldo De Franchis, ex direttore dell'Ersu, pensionato¬†universitario di Palermo, di cui √® ritenuto uno dei padri fondatori, a distanza di due anni dalla sua morte. Lo ha stabilito la prima circoscrizione (con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - dedicata - aldo - franchis

La retrospettiva dedicata a Matteo Garrone arriva al Museo del Cinema: il regista sarà a Torino per incontrare il pubblico -  Un importante progetto di conservazione e celebrazione del cinema di Matteo Garrone prende vita a Torino grazie alla sinergia tra il Museo Nazionale del Cinema e la Cineteca di Bologna, con il prezioso contributo di SIAE e Rai Cinema.

Tumori dell'ovaio e della mammella: apre a Torino la prima sala operatoria dedicata alla chirurgia preventiva per le pazienti portatrici di mutazioni genetiche - Attivata presso la Città della Salute e della Scienza di Torino la prima sala operatoria italiana interamente dedicata a interventi di chirurgia profilattica per le pazienti portatrici di mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2.

Mercato Centrale Torino presenta la nuova area bimbi e un'offerta dedicata¬†con una speciale festa per tutta la famiglia - Sar√† una grande festa dedicata alle famiglie, in occasione della fine dell'anno scolastico, quella organizzata da Mercato Centrale Torino per presentare l'apertura della sua prima area bimbi e la speciale offerta di menu dedicati ai pi√Ļ piccoli.

Via Torino dedicata ad Aldo De Franchis, ex direttore dell'Ersu morto due anni fa; Palermo, la targa commemorativa in Via Torino per Aldo De Franchis; Morto Aldo De Franchis, ex direttore del pensionato universitario: Un attivista del bon ton.

Via Torino dedicata ad Aldo De Franchis, ex direttore dell'Ersu morto due anni fa - Guidò a lungo il pensionato universitario di Palermo, di cui è ritenuto uno dei padri fondatori. Scrive palermotoday.it

Palermo, targa commemorativa in via Torino per Aldo De Franchis, scomparso due anni fa - Aldo de Franchis non era un manager legato a titoli e posizioni, ma un uomo guidato dall'idea di stato sociale. Secondo msn.com