Calciomercato Milan, Archie Brown sceglie il Fenerbahçe! L’annuncio del Club turco è una presa in giro per il Club milanese. Archie Brown è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe, ma a far notizia non è soltanto l’arrivo del giovane terzino inglese, ex Gent. A scaldare il clima del mercato ci ha pensato direttamente il club turco, con un video di annuncio decisamente provocatorio, indirizzato – neanche troppo velatamente – alla trattativa saltat del calciomercato Milan. Nel filmato, pubblicato sui canali ufficiali del Fenerbahçe, si vede Brown salire su un jet privato vestito in abito elegante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Milan, dalla pizza al kebab: Archie Brown sbarca a Istanbul, e il Fenerbahçe provoca i rossoneri – VIDEO