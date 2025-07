ritrovato vivo il bimbo scomparso a ventimiglia era su una collina dietro il campeggio

Tempo di lettura: < 1 minuto Sta bene Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì da un campeggio di Latte a Ventimiglia, in provincia di Imperia, è stato ritrovato vivo questa mattina dai soccorritori che per 40 ore non hanno mai smesso di cercarlo. Portato in braccio da uno di loro, è stato accolto dall’applauso di una piccola folla che si era radunata nella piazzetta del paese in attesa di notizie: sta bene. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato trovato in un bosco su una collina a tre chilometro dal campeggio. ‘Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie!’, le parole del padre commosso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

