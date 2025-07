Infermiere di comunità progetto fermo al palo | Portare servizi vicini ai cittadini

Sostenere il malato approfittando delle grandi occasioni fornite dal Pnrr, tra cui la figura dell'infermiere di comunità . In questo nuovo ruolo, l'infermiere è un professionista sanitario che opera in autonomia sul territorio, all’interno delle Case della Comunità o direttamente nel domicilio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

L’infermiere di Famiglia e comunità al debutto a Riccione: presentati i nuovi sette professionisti - I percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione, erogati dall'Ausl della Romagna tramite servizi di prossimità , in particolare la nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità , sono stati illustrati ai cittadini di Riccione in un incontro pubblico svoltosi nel tardo pomeriggio di lunedì.

Lavori alla sede dell'Infermiere di famiglia e comunità , il servizio si trasferisce - Trasferimento, temporaneo, per l’infermiere di famiglia. La notizia arriva da una nota dell’Ausl: “Si informa la cittadinanza del Comune di Bondeno – si legge - che, a partire da martedì 3, la sede dell’Infermiere di famiglia e di Comunità attualmente situata in via Goldoni sarà temporaneamente.

“L’Infermiere di famiglia e comunità ": a Coriano la presentazione del nuovo servizio di assistenza - Illustrare i percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione, erogati dall'Ausl della Romagna tramite servizi di prossimità .

