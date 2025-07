Conferma docenti di sostegno domanda continuità didattica dal 17 al 30 luglio Chi può richiederla FAQ MIM

Tra le novità delle supplenze docenti 202526 c'è la continuità didattica ai sensi del DM 322025 “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 20252026”. I supplenti di sostegno possono essere confermati in base alle richieste delle famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Specializzazione sostegno INDIRE per docenti triennalisti: l’anno 2024/25 è valido? - Il decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025 disciplina l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti per i docenti triennalisti, secondo quanto disposto dall’articolo 6 del DL 71/2024.

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - " Siamo pronti a specializzare complessivamente circa 19mila docenti di sostegno entro dicembre ", è l'apertura di una intervista rilasciata dal Presidente Francesco Manfredi ad Italia Oggi nell'edizione di oggi a Pagina 34, intervista a firma di Alesssandra Ricciardi.

Conferma docenti sostegno, Uil Scuola chiede il ritiro del decreto. D’Aprile: “Molti posti non ci saranno, così non si garantisce la continuità didattica” - L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sta suscitando forti reazioni nel settore scolastico, in particolare per quanto riguarda i posti di sostegno.

