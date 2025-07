Chiudete il becco fatevene una ragione | passeggera si alza dal sedile e dà in escandescenze durante l’atterraggio il video è virale

Il volo della discordia. È diventato subito virale su TikTok il video di una donna che litiga con tutti gli altri passeggeri di un volo negli Stati Uniti. L’aereo era appena atterrato quando una signora di mezza età – che ha poi ammesso di essere un avvocato – si è alzata dal proprio sedile (non curandosi delle corrette procedure da fare durante un atterraggio) e si è diretta velocemente verso la porta anteriore. Il tragitto, però, non è stato affatto facile. Come mostra il video, infatti, la donna ha iniziato a litigare con gli altri passeggeri, la maggior parte ancora regolarmente seduti al proprio posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - “Chiudete il becco, fatevene una ragione”: passeggera si alza dal sedile e dĂ in escandescenze durante l’atterraggio, il video è virale

