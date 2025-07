James Gunn elogia Paddington 2 | Uno dei più grandi film mai realizzati

Il regista di Superman e Guardiani della Galassia racconta i film che lo hanno ispirato: tra cult d'azione, noir americani e sorprese come Paddington 2. James Gunn ha recentemente partecipato a un episodio del JM Video Club, format in cui registi e attori raccontano i film che hanno segnato la loro formazione, visitando un negozio di videonoleggio old-school. Durante la sua ospitata, durata circa mezz'ora, il regista ha sfogliato scaffali pieni di DVD e VHS, commentando con entusiasmo titoli classici, perle nascoste e pellicole pop. I gusti cinematografici di James Gunn Tra le prime rivelazioni c'è stato l'amore di Gunn per il cinema d'azione di Hong Kong, in particolare per i film di John Woo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

