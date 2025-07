Adriano Panatta | Sinner-Alcaraz il fattore decisivo Per vincere

Fresco 75enne, Panattone si aggiusta il ciuffo e finge di non avere voglia di parlare della finale di Wimbledon. Da queste parti, nell’anno 1979, sfiorò l’impresa contro l’americano Pat Dupré nel senso che perse per un’inezia nei quarti e mancò la semifinale con Roscoe Tanner («giocatore che avrei saputo controllare», dice) e un probabile ultimo atto con Bjorn Borg. Poi, scacciati i ricordi, torna all’oggi e parte con una veronica delle sue: «Cosa non deve fare Sinner oggi, mi chiede? Non perdere, finita l’intervista, ciao». Adriano Panatta, faccia il serio: ha appena compiuto 75 anni. C’è una finale da giocare e da analizzare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Adriano Panatta: "Sinner-Alcaraz, il fattore decisivo. Per vincere..."

In questa notizia si parla di: adriano - panatta - sinner - alcaraz

Furto al Racquet Club di Adriano Panatta, condanne per oltre quattro anni - Mille e cinquecento euro che si trovavano all'interno del registratore di cassa, circa 800 euro di mance euro e un Iphone 8.

Adriano Panatta: «Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca davvero a tennis». Critiche sui social: «Come fai a non citare Sinner?» - «Ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente. Lo ringrazio perché avevo perso ogni speranza, invece forse non tutto è perduto».

Lorenzo Musetti, Adriano Panatta "massacrato" per questo post: "Non è da tutti" - Il commento di Adriano Panatta su Lorenzo Musetti ha scatenato gli haters. La leggenda del tennis italiano aveva espresso un suo pensiero sull'azzurro, che aveva da poco archiviato la pratica Zverev in due set: "Ieri sera Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente.

Adriano Panatta: "Federer è il tennis. Vi spiego le differenze tra Sinner e Alcaraz". L'italiano e lo spagnolo tra i temi affrontati dall'ex tennista in un'intervista al Corriere della Sera https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100799/adriano-panatt Vai su X

SINNER PASSEGGIA SU DJOKOVIC! IN FINALE C'È ANCORA ALCARAZ Netta vittoria di Jannik Sinner, che ha liquidato in tre set Novak Djokovic (frenato da un problema fisico) e si è regalato la sua prima finale in carriera a Wimbledon. Se la vedrà , proprio c Vai su Facebook

Panatta asfalta Djokovic: Quella di Sinner in semifinale è stata.... E poi parla della finale con Alcaraz; Sinner-Alcaraz? Non solo: a Wimbledon è sfida Bertolucci-Panatta. La replica spietata di Adriano a Paolo; Panatta: «Potevo vincere di più, ma sarei stato più felice? Berté? Mi vergogno di cosa feci con Mita Medici. Alcaraz ha punte più alte di Sinner».

Panatta: «Sinner è un caterpillar, vincerà di più alla lunga. Alcaraz si diverte di più? Solo apparenza» - L'ex tennista Adriano Panatta ha commentato la finale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in programma oggi. Riporta ilnapolista.it

Sinner-Alcaraz? Non solo: a Wimbledon è sfida Bertolucci-Panatta. La replica spietata di Adriano a Paolo - Continua l'imperdibile partita tra i due amici storici, replica spietata di Adriano a Paolo. Secondo sport.virgilio.it