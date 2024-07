Matrimonio di Chiesa e Lucia Bramani | il sì in Duomo poi cena da favola nel castello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Grosseto, 18 luglio 2024 – I tifosi bianconeri della Maremma attendono con ansia. I preparativi fervono sia nel capoluogo toscano che nel, sempre in Maremma, che è stato scelto per lanuziale. Federico, esterno d’attacco della Juventus e della Nazionale dino Spalletti convola a nozze con, modella, laureata in psicologia, volto di diverse campagne di moda. Appuntamento il 20 luglio alle 16. Un amore cresciuto a Torino, la città della Juventus e doveabita da quando, dopo l’esperienza alla Fiorentina, ha iniziato la sua esperienza in bianconero. Un amore che ha conosciuto un primo importante step a Venezia lo scorso inverno, quando il calciatore ha chiesto alla sua amata di sposarlo. Poi la scelta del luogo dove sposarsi. E i due hanno optato appunto per la Maremma.